Reino Unido: PMI industrial (preliminar) sobe a 51,6 em janeiro; composto e de serviços avançam

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial do Reino Unido subiu de 50,6 em dezembro para 51,6 em janeiro, atingindo o maior nível em 17 meses, segundo pesquisa preliminar da S&P Global divulgada nesta sexta-feira, 23.

O resultado ficou acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, que era de 50,7