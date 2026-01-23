Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PMI industrial da Alemanha (preliminar) sobe a 48,7 em janeiro, acima do previsto

Autor Agência Estado
Agência Estado
O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial acelerou para 48,7 em janeiro, segundo pesquisa preliminar divulgada nesta sexta-feira, 23, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O resultado superou a previsão de analistas consultados pela FactSet de 47,3.

O resultado acelerou ante o patamar de 47 em dezembro.

O dado composto da Alemanha subiu de 51,3 em dezembro para 52,5 em janeiro. O resultado ficou acima da previsão de 52, segundo a FactSet.

Já o dado referente ao setor de serviço subiu a 53,3, ante previsão de 52,8 e patamar de 52,7 em dezembro. A leitura abaixo de 50 indica ainda que o desempenho do setor de manufatura alemã segue em contração.

