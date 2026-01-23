PMI industrial da Alemanha (preliminar) sobe a 48,7 em janeiro, acima do previsto

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial acelerou para 48,7 em janeiro, segundo pesquisa preliminar divulgada nesta sexta-feira, 23, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O resultado superou a previsão de analistas consultados pela FactSet de 47,3.

O resultado acelerou ante o patamar de 47 em dezembro.