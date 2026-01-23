No Japão, BoJ mantém taxa básica de juros em 0,75% ao ano

O Banco do Japão (BoJ) anunciou nesta sexta-feira (23) a manutenção da taxa básica de juros em 0,75% ao ano, o maior nível em três décadas, conforme esperado por analistas consultados pela FactSet.

A autoridade monetária também manteve as projeções de inflação para os próximos anos, o que sinaliza para a continuidade da postura cautelosa. A única exceção foi o índice de preços ao consumidor (CPI) deste ano, cuja estimativa subiu de 1,8% para 1,9%. As projeções para 2025 (2,7%) e 2027 (2%) permaneceram iguais.