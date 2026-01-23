Mercado de bikes elétricas e autopropelidos pode crescer 55%

Fortaleza é considerada com a melhor infraestrutura para as bikes elétricas, apesar de ser um percentual de apenas 8% / Crédito: AURÉLIO ALVES

O mercado brasileiro de bicicletas elétricas e autopropelidos deve crescer entre 42% e 55% em 2025, segundo projeções da Associação Brasileira do Setor de Bicicletas (Aliança Bike) divulgadas no Boletim Aliança Bike 2025. O faturamento apenas com bicicletas elétricas de pedal assistido movimentou R$ 511 milhões em 2024, por isso a expectativa é alta para os números de 2025, focando na meta de 83,3 mil unidades vendidas.

“O destaque são as mountain bikes elétricas, que têm um ritmo constante de crescimento”, afirmou Luiz Saldanha, coordenador geral da Aliança Bike. O desafio, no entanto, reside na infraestrutura das cidades.

Os números chamam a atenção: os autopropelidos (que utilizam acelerador e não exigem pedalada) atingiram 160 mil unidades em 2024 e responderam por aproximadamente 75% do mercado total de micromobilidade elétrica. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O avanço consolidou um setor que saiu de 7,6 mil unidades em 2016 para cerca de 284 mil veículos elétricos leves em circulação no país em 2024, um crescimento de 3.637% na frota em menos de 10 anos.

No último ano, o Brasil importou 26.333 unidades de bicicletas elétricas e autopropelidos conforme dados da Receita Federal processados pela Aliança Bike. Já a produção nacional no Polo Industrial de Manaus somou 19.147 unidades em 2024, segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo). Mudança de perfil A mudança mais significativa no mercado brasileiro foi a equiparação entre mountain bikes elétricas e modelos urbanos. As e-MTB (mountain bikes elétricas) alcançaram 50% do mercado em 2024, enquanto os modelos urbanos representam 48% e as bicicletas de estrada apenas 2%, conforme o boletim da Aliança Bike. A dominância das mountain bikes reflete uma tendência global. “Tem modificado também a forma de cicloturismo, de lazer, que as pessoas estão se sentindo mais à vontade para fazer”, disse Saldanha.

O coordenador citou o exemplo do Caminho da Fé, tradicional rota de peregrinação no interior de São Paulo, onde ciclistas com e-MTB conseguem equalizar grupos com diferentes níveis de condicionamento físico. O preço médio das mountain bikes elétricas (R$ 14.041) é três vezes superior ao dos modelos urbanos (R$ 5.108), o que explica a diferença expressiva no faturamento do segmento. Quem apostou nessa mudança de perfil foi Bernardo Omar, CEO da Bee, marca brasileira de veículos elétricos para diferentes públicos. Com mais de 25 anos trabalhando com importação de motocicletas para a clientela exigente do setor, o executivo viu nas mudanças forçadas pela pandemia uma oportunidade que o trouxe a um patamar de faturamento de R$ 50 milhões em 2024 com crescimento de 30% sobre o ano anterior. “As pessoas não queriam mais utilizar o transporte público. Todo mundo começou a buscar alguma solução de mobilidade individual”, disse Omar.

A Bee desenvolve produtos a partir de chassis existentes na China, fazendo modificações para adequação ao uso brasileiro e à legislação local. “O brasileiro tem um jeito peculiar de usar esses veículos, então alguns reforços são interessantes”, afirmou. A especificidade brasileira até inspirou a produção de um chassi exclusivamente brasileiro e da Bee, mas o modelo ainda não tem previsão de chegar ao catálogo. Infraestrutura insuficiente A necessidade de investir em educação e convivência no trânsito, segundo executivos do setor, ainda encontra resistência institucional no Brasil.