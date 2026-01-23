Luiz Fernando Figueiredo se posiciona contra transferir, da CVM ao BC, a fiscalização de fundos

Em vez de tirar da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a responsabilidade pela gestão e administração, regulação e fiscalização dos fundos para atribuí-la ao Banco Central (BC), o que deveria ser feito era aumentar o "orçamento pífio" da autarquia que tem encontrado dificuldades para fazer seu trabalho. A avaliação é do economista e ex-diretor de Política Monetária do BC, sócio e membro do Conselho Consultivo da Jubarte Capital e articulista da Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), Luiz Fernando Figueiredo. Em contato com a reportagem, Figueiredo defendeu a continuidade da CVM na fiscalização dos fundos. Para ele, a CVM passa por dificuldades financeiras e transferir suas atribuições ao BC não vai ser a solução.

"O que eu acho que infelizmente está acontecendo é que a CVM está muito desaparelhada, com orçamento pífio, muito pequeno. Ela está tendo dificuldade, sim, de fazer o seu trabalho. Tem dificuldade na diretoria com gente que é menos técnica. Então, a CVM está em dificuldades e precisa ser ajudada, orçamentariamente, para que possa poder trazer mais gente, para que possa fazer o seu trabalho", disse.