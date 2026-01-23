Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Itaú inaugura espaço físico para clientes Uniclass na Paulista, com serviços além do bancário

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Na onda de investimentos do setor financeiro em experiências imersivas para aprofundar o relacionamento com clientes, o Itaú Unibanco apresentou, nesta sexta-feira, 23, o Espaço Uniclass, na Avenida Paulista, em São Paulo. O ambiente prevê atendimento hiperpersonalizado para o segmento de usuários com renda entre R$ 7 mil e R$ 15 mil, mas também terá ativações para o público em geral. A abertura oficial será no domingo, 25.

Com 400 m2, o local terá gerentes especializados e funcionará sob expediente de horário mais estendido que o de agências tradicionais, das 10 horas às 19 horas. Os serviços não bancários também ficarão disponíveis nos finais de semana. A instalação conta com salas privativas, nas quais poderão ser conduzidas conversas sobre temas como câmbio, crédito ou outras demandas financeiras.

"Esta proposta de valor não é para o serviços de dia a dia, que continuarão sendo cada vez mais digitalizado", explica a diretora do Itaú Uniclass, Beatriz Couto. "O espaço vem para humanizar relações mais complexas, de quando o cliente precisa de uma interação olho no olho", acrescenta.

O espaço inclui ainda a primeira loja física do Itaú Shop, o marketplace para correntistas disponível no aplicativo. Também há estandes de parceiros, como a Stanley (famosa pelo copo térmico), Decolar e Café Biscoitê.

Nos últimos anos, os bancos tradicionais vêm fechando agências em todo o País, em meio à concorrência das fintechs, que costumam oferecer os serviços de forma totalmente digital. No entanto, as instituições identificaram uma demanda por experiências presenciais por alguns segmentos de clientes, sobretudo na média e alta renda.

O Santander, por exemplo, abriu unidades do Work Café, que reúne agência bancária, coworking e cafeteria.

