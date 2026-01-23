Impacto de acordo Mercosul-UE só deve acontecer no médio prazo, aponta relatório do Bradesco

O acordo assinado entre Mercosul e União Europeia só deve produzir efeitos comerciais relevantes para o Brasil no médio prazo, já que num primeiro momento o impacto deve ser limitado por cotas à entrada de produtos agrícolas livre de imposto no mercado europeu. A avaliação é feita em relatório do departamento de pesquisa econômica Bradesco, que traz um estudo sobre as condições para a venda de diversos produtos ao mercado europeu com o tratado de livre comércio assinado entre os blocos econômicos no último sábado. A expectativa é de maior corrente de comércio com a assinatura do acordo, mas não no curto prazo.

Os analistas do Bradesco observam que o acordo prevê longas transições para a diminuição de tarifas entre os blocos, e lembra que os parlamentares europeus encaminharam o tratado com o Mercosul para revisão jurídica.

Os principais produtos exportados pelo Brasil ao bloco europeu são petróleo e café em grãos, que, conforme lembra o relatório do Bradesco, já possuem tarifas zeradas no Velho Continente. Outros produtos agrícolas, que também têm peso importante na pauta, terão tarifas zeradas dentro de cotas estabelecidas. A soja, um dos produtos mais exportados pelo Brasil, já conta com isenção de tarifas e cotas para entrar na Europa, de modo que, pontuam os analistas do Bradesco, o acordo não promove mudanças estruturais quanto à competitividade e volume exportado. Em relação ao açúcar, o acordo, observa o Bradesco, prevê uma cota anual isenta de tarifas de 180 mil toneladas. Acima desse limite, o açúcar brasileiro enfrentará tarifas muito superiores às tarifas atuais, um reflexo do forte protecionismo europeu em favor de produtores de beterraba sacarina.