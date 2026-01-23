Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ibovespa toca pela 1ª vez os 180 mil e tem melhor semana em quase 6 anos

Ibovespa toca pela 1ª vez os 180 mil e tem melhor semana em quase 6 anos

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

De elevador meio lento, mais cedo, para foguete neste fim de tarde, não parece que haja algo capaz de deter o Ibovespa, que saiu de abertura aos 175.590,12 (praticamente correspondente à mínima do dia, de 175.589,66 pontos) para em poucos minutos, na hora final desta sexta-feira, 23, saltar dos 178 mil para os 179 mil pontos, arredondados logo em seguida para 180 mil em novo recorde histórico - até quando, não se sabe. Em série com começo na terça-feira, são agora quatro sessões de recordes e com volume reforçado ao que se vinha vendo na B3. O giro, ainda sólido, foi de R$ 36,0 bilhões, tendo ficado na faixa de R$ 44 bilhões e de R$ 53 bilhões nas duas sessões anteriores, em níveis que só costumam ser vistos em dias de vencimento de opções sobre o Ibovespa.

Na semana, o índice da B3 acumulou ganho de 8,53%. Foi o melhor desempenho para o índice da B3 desde abril de 2020 quando colheu ganho de 11,71%. Em janeiro, que termina ao fim da próxima semana, o índice da B3 avança 11,01%, o que coloca o mês, até aqui, como o melhor desde novembro de 2023, quando subiu 12,54%. Na semana atual, o Ibovespa avançou em todas as sessões do intervalo, com renovação de recordes, sem interrupções, desde a última terça-feira - então, a 166.276,90 naquele fechamento, em progressão de 12,5 mil pontos entre quarta e sexta.

No encerramento do dia, mostrava alta um pouco mais acomodada, de 1,86%, aos 178.858,54 pontos, mais uma vez bem à frente do que se viu em Nova York, onde os índices de referência tiveram variação entre -0,58% (Dow Jones) e +0,28% (Nasdaq) na sessão. Tal discrepância reforça a percepção de que segue em curso a rotação global de ativos, a partir dos Estados Unidos, em busca de oportunidades em emergentes, especialmente os correlacionados a commodities, como o Brasil.

Na B3, os ganhos mais uma vez se mostraram bem espalhados e consistentes entre as ações de primeira linha, mostrando um quadro em que só há "compradores" sem "vendedores", o que facilita o índice a ficar esticado em bem pouco tempo. "Contra fluxo não há resistência", lembra Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença, ao comentar a "estilingada" do Ibovespa em direção ao fechamento do dia - um pouco acomodada no ajuste final. Antes, em poucos minutos, o índice da B3 saiu dos 178.985,29, às 17h13, para os 180.000,97 pontos, às 17h22, alcançando no melhor momento o novo recorde intradia de 180.532,28 pontos.

Destaque para Petrobras PN, o papel mais líquido da estatal, que chegou a subir mais de 5% e fechou ainda em alta de 4,35%, a R$ 35,04, favorecido pelo avanço, na casa de 3%, nas cotações do petróleo em Londres e Nova York. Na semana, a ação subiu 9,36% e, no mês, tem alta acumulada de 13,69%. Petrobras ON ganhou quase 4% (3,97%) e Vale ON, principal ação do Ibovespa, 2,46%. Entre os maiores bancos, as altas na sessão ficaram entre 1,14% (Itaú PN) e 3,54% (BB ON). Na ponta ganhadora do Ibovespa, Braskem (+10,66%), CSN (+6,29%) e Prio (+4,91%). No lado oposto, Vivara (-5,06%), Pão de Açúcar (-2,31%) e Caixa Seguridade (-1,90%).

O ganho de dinamismo do Ibovespa no fim do dia teve relação com a presença do investidor estrangeiro, que vem assegurando fluxo e reforço de liquidez na B3 nas últimas sessões. "Houve operações de estrangeiros nesse fim de tarde no EWZ principal ETF de Brasil em Nova York, o que acaba afetando também o Ibovespa", aponta Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença.

Christian Iarussi, economista e sócio da The Hill Capital, observa que a rotação em direção a alternativas como a B3 tem sido impulsionada por fatores atinentes aos mercados e à própria economia americana no momento. "A alta do petróleo - estimulada por declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o Irã e pelo aumento das tensões geopolíticas no Oriente Médio - favorece diretamente as ações do setor de energia, na B3", diz.

Além disso, haveria a percepção de que os múltiplos, apesar da recente escalada do Ibovespa, ainda oferecem oportunidades de negócios na Bolsa brasileira, diz Iarussi, que destaca também o avanço dos preços do minério de ferro na Ásia, positivo para Vale e o setor metálico na B3. "Em contraste, as bolsas americanas seguem pressionadas por indicadores de atividade mais fracos, assim como pelas incertezas sobre a política monetária e a imprevisibilidade do ambiente político nos Estados Unidos, fatores que reduzem o apetite por risco em Wall Street."

Apesar do rápido avanço do Ibovespa, há ainda otimismo quanto ao desempenho do índice na próxima semana. No Termômetro Broadcast Bolsa desta sexta-feira, a parcela dos profissionais que esperam alta do Ibovespa subiu de 55,56% para 63,64%. Já as estimativas de queda do índice na semana que vem recuaram drasticamente, de 33,33% para 9,09%. As apostas de estabilidade do indicador aumentaram de 11,11% para 27,27%.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar