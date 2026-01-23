First Citizens BancShares supera expectativa de lucro e provisões caem no 4º tri de 2025

O First Citizens BancShares, holding do banco regional norte-americano First Citizens Bank, teve lucro líquido de US$ 580 milhões no quarto trimestre de 2025, abaixo dos US$ 700 milhões apurados no mesmo período do ano anterior. Em termos ajustados, o lucro por ação foi de US$ 51,27, bem acima previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 44,0.

As provisões para eventuais perdas com empréstimos totalizaram US$ 54 milhões no trimestre, ante US$ 191 milhões no terceiro trimestre e US$ 155 milhões no mesmo período do ano anterior.