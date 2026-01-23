Em Ribeirão Preto, Alckmin acompanha inclusão do Volks Tera no programa Carro Sustentável

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, acompanhou nesta sexta-feira, 23, a inclusão de um modelo do Tera, um carro da Volkswagen, como parte do programa Carro Sustentável do Mover. O evento se deu na Concessionária Santa Emília da Volks, em Ribeirão Preto, interior do Estado de São Paulo. Na cidade, o ministro visitou também a concessionária Rodonaves, da Iveco, Alckmin destacou os benefícios do programa Move Brasil, que busca renovar a frota brasileira de caminhões de modo eficiente, seguro e sustentável. Ali ele anunciou financiamento de R$ 10 bilhões para a renovação da frota de caminhões no País. Foi o primeiro compromisso do vice-presidente no município.

Sobre o Tera, Alckmin disse que "é um carro flex, fabricado no Brasil, com IPI zero e reciclabilidade de 80% que não emite mais do que 83 gramas de gás carbônico por quilômetro".