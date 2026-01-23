Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Em Ribeirão Preto, Alckmin acompanha inclusão do Volks Tera no programa Carro Sustentável

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, acompanhou nesta sexta-feira, 23, a inclusão de um modelo do Tera, um carro da Volkswagen, como parte do programa Carro Sustentável do Mover. O evento se deu na Concessionária Santa Emília da Volks, em Ribeirão Preto, interior do Estado de São Paulo.

Na cidade, o ministro visitou também a concessionária Rodonaves, da Iveco, Alckmin destacou os benefícios do programa Move Brasil, que busca renovar a frota brasileira de caminhões de modo eficiente, seguro e sustentável. Ali ele anunciou financiamento de R$ 10 bilhões para a renovação da frota de caminhões no País. Foi o primeiro compromisso do vice-presidente no município.

Sobre o Tera, Alckmin disse que "é um carro flex, fabricado no Brasil, com IPI zero e reciclabilidade de 80% que não emite mais do que 83 gramas de gás carbônico por quilômetro".

O programa Mover criou a modalidade de Carro Sustentável, em que veículos compactos com alta eficiência energética-ambiental e fabricação nacional contam com o IPI zerado. A venda desses veículos no varejo teve aumento de 51,5%.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), a medida alia preocupação ambiental com justiça social, uma vez que veículos econômicos e menos poluentes passam a contar com alíquotas menores, o que já permitiu a redução de preços desses veículos em até R$ 13 mil.

"O programa Carro Sustentável é um sucesso, com as concessionárias vendendo mais e garantindo maior segurança automotiva em nossas estradas, uma grande novidade", destacou Alckmin.

