Dirigente do BOE vê risco altista à inflação do Reino Unido com Fed mais acomodatício

A dirigente do Banco da Inglaterra (BoE), Megan Greene, avaliou que uma política monetária mais frouxa nos EUA pode representar um risco altista para a inflação no Reino Unido, ao mesmo tempo em que demonstrou menor preocupação com o mercado de trabalho britânico e maior atenção ao ritmo do processo de desinflação. Segundo Greene, se o Federal Reserve (Fed) afrouxar a política monetária de forma mais agressiva do que o atualmente precificado, o efeito líquido sobre a economia britânica tende a ser inflacionário. Ela afirmou que, nesse cenário, "o afrouxamento das condições financeiras no Reino Unido provavelmente superaria o impacto desinflacionário de uma libra mais forte", o que poderia pressionar a inflação para cima.

No discurso, Greene indicou que vê "mais risco de a desinflação estar desacelerando do que de uma demanda mais fraca", ainda que tenha ressaltado que esses riscos são de dois lados. Ela observou que está "menos preocupada agora com o risco de desaceleração do processo desinflacionário do que alguns meses atrás", mas ainda atribui "mais peso a esse risco do que ao de enfraquecimento da demanda".