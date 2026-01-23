Cláudio Castro, governador do RJ, exonera diretor-presidente da Rioprevidência

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), exonerou o diretor-presidente do RioPrevidência, Deivis Marcon Antunes, na tarde desta sexta-feira, 23. Nesta manhã, a Polícia Federal deflagrou uma operação para apurar suspeitas de irregularidades nos aportes do fundo de previdência dos servidores do Rio em títulos do Master. A decisão foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial do Estado do Rio. Como mostrou o Estadão/Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, Antunes sabia da possibilidade de ser alvo de uma operação da PF e saiu do País no dia 15 de janeiro. Os agentes da corporação que foram à casa dele nesta sexta-feira não o encontraram. O paradeiro do ex-dirigente do fundo é desconhecido.

A operação deflagrada pela PF nesta manhã cumpriu quatro mandados de busca e apreensão, na sede do Rioprevidência e contra gestores do fundo. Além de Antunes, também foram alvos o ex-diretor de Investimentos Euchério Rodrigues e o ex-gerente de Investimentos Pedro Pinheiro Guerra Leal, que haviam deixado os cargos após as suspeitas envolvendo o Banco Master.