Bolsas de NY fecham sem sinal único, com avanço de techs apesar da Intel e queda de bancos

As bolsas de Nova York fecharam sem sinal único nesta sexta-feira, 23, em sessão marcada por desempenho positivo no setor de tecnologia, o que levou a o Nasdaq a avançar, movimento que veio apesar do tombo de 17% da Intel após balanço desagradar expectativas. Por outro lado, instituições financeiras recuaram em bloco, pressionando o Dow Jones, que fechou em baixa. O Dow Jones caiu 0,58%, aos 49.098,71 pontos, enquanto o S&P 500 encerrou com alta de 0,03% aos 6.915,61 pontos e o Nasdaq teve elevação de 0,28%, aos 23.501,24 pontos. Na semana, houve queda de 0,70%, 0,42% e 0,12%, respectivamente.

A Intel tombou 16,99%, e analistas avaliam que valorizações adicional das ações provavelmente estão distantes. "A empresa apresentou uma previsão pessimista para o trimestre atual, alegando oferta insuficiente para atender à demanda sazonal, embora espere que as condições melhorem no segundo trimestre. Ainda há esperança de que a Intel eventualmente se beneficie da onda de investimentos em IA - mas quando?", aponta Ipek Ozkardeskaya, analista sênior do Swissquote. As ações da Intel mais que dobraram em valorização nos últimos 12 meses.

Enquanto isso, autoridades chinesas informaram às maiores empresas de tecnologia do país que elas podem preparar encomendas dos chips de IA H200 da Nvidia, que subiu 1,60%, sugerindo que Pequim está perto de aprovar a importação de componentes para o funcionamento da IA. A Amazon subiu 2,06%, em meio a notícias que pretende cortar empregos em várias áreas, como Amazon Web Services (AWS), varejo, Prime Video e recursos humanos. Investidores de tecnologia também se prepararam para balanços de big techs na próxima semana, que incluirá nomes como Amazon e Microsoft. A contínua disparada dos metais preciosos segue impulsionando empresas ligadas à mineração, como no caso da Pan American Silver, que avançou 4,50% em dia no qual a prata ultrapassou a marca de US$ 100 a onça-troy.