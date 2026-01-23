Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Europa fecham em majoritariamente em queda com cautela sobre relação Europa-EUA

As bolsas europeias fecharam majoritariamente em queda nesta sexta-feira, 23, enquanto os investidores seguem cautelosos sobre a relação da Europa com os Estados Unidos e incertezas quanto ao futuro da Ucrânia e da Groenlândia, apesar das negociações em andamento em meio ao Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 0,07%, a 10.143,44 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,20%, a 24.905,01 pontos. Em Paris, o CAC 40 perdeu 0,17%, a 8.134,81 pontos. Em Milão, o FTSE MIB recuou 0,58%, a 44.831,60 pontos. Em Madri, o Ibex 35 caiu 0,67%, a 17.544,40 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 recuou 0,71%, a 8.546,32 pontos. As cotações são preliminares.

O Kremlin informou nesta sexta-feira que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, manteve uma reunião "extremamente franca" com representantes dos Estados Unidos, com foco no conflito na Ucrânia e nos próximos passos das negociações diplomáticas. Além disso, a primeira reunião de um grupo de trabalho trilateral de segurança - com representantes da Rússia, dos EUA e da Ucrânia - aconteceu nesta manhã em Abu Dhabi.

As tensões impulsionaram as ações de defesa: a Rheinmetall Xavançou 1,82% em Frankfurt e a Leonardo Xsubiu 1,9% em Milão. A Euronext anunciou nesta sexta-feira o sucesso da listagem da Czechoslovak Group (CSG) na Euronext Amsterdam, do que se trata, segundo a empresa, do "maior IPO de defesa já registrado no mundo". As ações Xdisparam quase 30%.

Os investidores também estão atentos a quem fará parte do Conselho de Paz para Gaza, presidido pelo presidente norte-americano, Donald Trump. O chefe da Casa Branca subiu o tom contra o Irã ao dizer que os Estados Unidos têm uma "armada" em direção ao país persa, enquanto os protestos continuam em Teerã e outras cidades.

Pela manhã, dados do PMI da Alemanha vieram acima do previsto. Para analistas da Capital Economics, isso sugere que a economia alemã pode estar começando a seguir num ritmo positivo. "Ainda acreditamos que a recuperação em 2026 ficará aquém do esperado", ponderam os analistas.

