Bolsas da Europa fecham em majoritariamente em queda com cautela sobre relação Europa-EUA

As bolsas europeias fecharam majoritariamente em queda nesta sexta-feira, 23, enquanto os investidores seguem cautelosos sobre a relação da Europa com os Estados Unidos e incertezas quanto ao futuro da Ucrânia e da Groenlândia, apesar das negociações em andamento em meio ao Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. Em Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 0,07%, a 10.143,44 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,20%, a 24.905,01 pontos. Em Paris, o CAC 40 perdeu 0,17%, a 8.134,81 pontos. Em Milão, o FTSE MIB recuou 0,58%, a 44.831,60 pontos. Em Madri, o Ibex 35 caiu 0,67%, a 17.544,40 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 recuou 0,71%, a 8.546,32 pontos. As cotações são preliminares.

O Kremlin informou nesta sexta-feira que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, manteve uma reunião "extremamente franca" com representantes dos Estados Unidos, com foco no conflito na Ucrânia e nos próximos passos das negociações diplomáticas. Além disso, a primeira reunião de um grupo de trabalho trilateral de segurança - com representantes da Rússia, dos EUA e da Ucrânia - aconteceu nesta manhã em Abu Dhabi.