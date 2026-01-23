Bolsas da Ásia fecham em alta e Japão sobe após BoJ e convocação de eleição antecipada

São Paulo, 23/01/2026 - As bolsas da Ásia fecharam em alta. O mercado de Tóquio subiu após o Banco do Japão confirmar as expectativas com manutenção da taxa básica de juros.

O índice japonês Nikkei fechou em alta de 0,3%, aos 53.846,87 pontos. O BC japonês manteve sua política monetária inalterada em meio ao contexto político, marcado por preparativos para uma eleição antecipada no país. A ministra das Finanças do Japão, Satsuki Katayama, confirmou as expectativas ao anunciar a dissolução da Câmara Baixa do Parlamento nesta sexta-feira, o que abre caminho para a realização de uma eleição antecipada no dia 8 e fomenta a apreensão sobre promessas que podem colocar ainda mais peso ao quadro fiscal.

O presidente do BC do Japão, Kazuo Ueda, afirmou que ainda é muito cedo para avaliar completamente o impacto dos aumentos anteriores das taxas de juros, observando que as condições financeiras no Japão permanecem favoráveis apesar da mudança na política monetária.

Ações de tecnologia na Ásia caíram após a Intel, com sede na Califórnia, despencar 13% no pregão estendido dos EUA, devido à sua previsão de resultados fracos para o trimestre atual, apesar de ter superado as expectativas de lucro no quarto trimestre na quinta-feira. O SoftBank Group caiu 1,2, enquanto a Lasertec recuou 5,8%.

O índice chinês Xangai Composto fechou com leve alta de 0,3%, aos a 4.136,16 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 1,2%, a 2.746,01 pontos.