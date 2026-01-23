BoJ: taxas de juros subirão no Japão se economia seguir projeções, diz Ueda

O presidente do Banco do Japão (BoJ), Kazuo Ueda, afirmou nesta sexta-feira (23) que a instituição subirá a taxa de juros se a economia e os preços seguirem as projeções. Mais cedo, o banco central japonês optou por manter a taxa básica em 0,75% ao ano, conforme esperado por analistas consultados pela FactSet. "Os riscos em torno das perspectivas econômicas e de preços estão equilibrados", afirmou Ueda.

O presidente do BoJ destacou que as condições financeiras do Japão permanecem acomodadas após o aumento da taxa realizado em dezembro, mas ponderou que levará tempo para que os efeitos da elevação sejam sentidos na economia real.