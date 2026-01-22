Taxas de juros ficam estáveis após abrirem com viés de baixa

Os juros futuros começaram a sessão com viés de baixa na manhã desta quinta-feira, 22, acompanhando o dólar, mas renovaram máximas mais cedo e operam estáveis, em meio ao avanço dos rendimentos dos Treasuries. O mercado aguarda indicadores dos Estados Unidos, dados de arrecadação no Brasil e leilões de prefixados do Tesouro.

Às 9h38 desta quinta-feira, a taxa do depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava na máxima de 13,740%, de 13,744%?no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 marcava máxima de 13,130%, de 13,140%, e o para janeiro de 2031 estava na máxima de 13,460%, de 13,468% no ajuste de quarta-feira, dia 21.