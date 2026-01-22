Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Taxas de juros ficam estáveis após abrirem com viés de baixa

Os juros futuros começaram a sessão com viés de baixa na manhã desta quinta-feira, 22, acompanhando o dólar, mas renovaram máximas mais cedo e operam estáveis, em meio ao avanço dos rendimentos dos Treasuries. O mercado aguarda indicadores dos Estados Unidos, dados de arrecadação no Brasil e leilões de prefixados do Tesouro.

Às 9h38 desta quinta-feira, a taxa do depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava na máxima de 13,740%, de 13,744%?no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 marcava máxima de 13,130%, de 13,140%, e o para janeiro de 2031 estava na máxima de 13,460%, de 13,468% no ajuste de quarta-feira, dia 21.

