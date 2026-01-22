PMI composto (preliminar) do Japão sobe a 52,8 em janeiro, aponta S&P Global

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Japão subiu de 51,1 em dezembro para 52,8 em janeiro, segundo pesquisa preliminar da S&P Global em parceria com o Jibun Bank publicada nesta sexta-feira (horário local). O indicador permaneceu acima do patamar neutro de 50, ou seja, indicando expansão da atividade. O PMI de serviços avançou de 51,6 para 53,4 no mesmo período, também em território de expansão.

O PMI industrial teve alta de 49,9 para 51,2 na mesma comparação, com o indicador entrando em expansão da atividade.