Petróleo cai quase 2% com sinais de alívio geopolítico, maior oferta e estoques dos EUA

O petroleiro Nord Star é visto no Lago Maracaibo, estado de Zulia, Venezuela, em 6 de janeiro de 2026. A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, insistiu em 6 de janeiro que nenhuma potência estrangeira governava o país, mesmo após o presidente Donald Trump anunciar que Caracas entregaria rapidamente milhões de barris de petróleo aos Estados Unidos. (Foto de Margioni BERMÚDEZ / AFP) Crude oil tanker Nord Star is seen on Lake Maracaibo, Zulia State, Venezuela, on January 6, 2026. Venezuela's interim leader Delcy Rodriguez insisted on January 6, no foreign power was governing her country, even as President Donald Trump announced Caracas will be swiftly turning over millions of barrels of oil to the United States. (Photo by Margioni BERMÚDEZ / AFP) / Crédito: MARGIONI BERMUDEZ

O petróleo fechou em queda de aproximadamente 2% nesta quinta-feira, 22, pressionado por uma combinação de sinais de alívio nas tensões geopolíticas, expectativas de maior oferta global e dados de estoques nos Estados Unidos acima do esperado. Nesta quinta-feira, o petróleo WTI para março negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex) encerrou em queda de 2,08% (US$ 1,26), a US$ 59,36 o barril. Já o Brent para o mesmo mês, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), recuou 1,81% (US$ 1,18), a US$ 64,06 o barril.

No cenário geopolítico, os preços aprofundaram perdas após o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, afirmar que representantes dos Estados Unidos, da Rússia e da Ucrânia devem se reunir nos Emirados Árabes Unidos por dois dias nesta semana. Em discurso em Davos, Zelenski disse que "os documentos destinados a encerrar esta guerra estão quase prontos", sinalizando avanços nas negociações de paz. Um eventual acordo poderia levar à remoção de sanções americanas contra a Rússia e ao fim de ataques à infraestrutura energética, aumentando a oferta global.