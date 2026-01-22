Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA sobem a 200 mil

O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos subiu 1 mil na semana encerrada em 17 de janeiro, para 200 mil, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho do país nesta quinta-feira, 22. O resultado ficou abaixo expectativa de analistas consultados pela FactSet, de alta a 207 mil.

O total de solicitações da semana anterior foi revisado ligeiramente, de 198 mil para 199 mil.