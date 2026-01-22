Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA sobem a 200 mil
O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos subiu 1 mil na semana encerrada em 17 de janeiro, para 200 mil, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho do país nesta quinta-feira, 22. O resultado ficou abaixo expectativa de analistas consultados pela FactSet, de alta a 207 mil.
O total de solicitações da semana anterior foi revisado ligeiramente, de 198 mil para 199 mil.
Na semana até 10 de janeiro, os pedidos continuados tiveram queda de 26 mil, para 1,849 milhão, ficando aquém do consenso da FactSet (1,894 milhão). Esse dado é divulgado com uma semana de atraso.