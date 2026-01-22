PCE sobe 0,2% em novembro ante outubro e avança 2,8% na comparação anual
O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,2% em novembro ante outubro, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 22, pelo Departamento do Comércio. Na comparação anual, houve alta de 2,8% em novembro. Ambos os dados vieram em linha com as previsões de analistas ouvidos pela FactSet.
Atrasada pelo shutdown, a leitura de novembro foi publicada junto aos dados de outubro de 2025.
A paralisação das atividades do governo impediu a coleta e processamento de dados no período.
Em outubro, o PCE também registrou uma alta de 0,2% no confronto mensal ante setembro e de 2,7% no anual.
O PCE é a medida de inflação preferida do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).
Núcleo
O núcleo do PCE dos Estados Unidos, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, avançou 0,2% em novembro ante outubro. A projeção de analistas consultados pela FactSet era de avanço de 0,2%.
Na comparação anual, o núcleo do PCE teve alta de 2,8% em novembro. Neste caso, a projeção de analistas consultados pela FactSet era de avanço de 2,8%.
Em outubro, o núcleo do PCE avançou 0,2% no confronto mensal ante setembro e 2,7% no anual.