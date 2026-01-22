PCE dos EUA sobe a ritmo anualizado de 2,8% no 3º tri, mostra 2ª leitura; núcleo avança 2,9%

O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) mostrou ritmo anualizado de 2,8% no terceiro trimestre, de acordo com a segunda estimativa do Departamento de Comércio do país, divulgada nesta quinta-feira, 22.

O resultado ficou em linha com a primeira leitura de alta a 2,8% e confirma uma aceleração comparado ao avanço registrado no trimestre anterior, de 2,1%.