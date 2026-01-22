Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PCE dos EUA sobe a ritmo anualizado de 2,8% no 3º tri, mostra 2ª leitura; núcleo avança 2,9%

O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) mostrou ritmo anualizado de 2,8% no terceiro trimestre, de acordo com a segunda estimativa do Departamento de Comércio do país, divulgada nesta quinta-feira, 22.

O resultado ficou em linha com a primeira leitura de alta a 2,8% e confirma uma aceleração comparado ao avanço registrado no trimestre anterior, de 2,1%.

Já o núcleo do PCE, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, teve alta de 2,9% no período, confirmando a primeira leitura, de 2,9%, e ante aumento de 2,6% no segundo trimestre.

O PCE é a medida de inflação preferida do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Esta é a revisão da primeira medida do indicador na variação trimestral depois do shutdown mais longo na história dos EUA.

