Parlamento Europeu rejeita moção de censura contra von der Leyen em razão de acordo UE-Mercosul

Em votação realizada nesta quinta-feira, 22, os eurodeputados rejeitaram uma moção de censura contra a Comissão Europeia. A moção, apresentada pelo grupo Patriotas pela Europa, foi rejeitada por 165 votos a favor, 390 contra e 10 abstenções. A medida contestava o acordo comercial UE-Mercosul, aprovado pelos Estados-Membros em 9 de janeiro e assinado em 17 de janeiro no Paraguai. Foi a quarta vez que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, se firmou no cargo após uma moção no Parlamento Europeu nos últimos seis meses.

De acordo com o Regimento Interno do Parlamento, uma moção de censura à Comissão pode ser apresentada ao presidente por um décimo dos membros do Parlamento que a compõem, ou seja, atualmente 72 eurodeputados. A votação deve ser nominal e requer uma maioria de dois terços dos votos expressos, representando a maioria dos membros do Parlamento que a compõem, para ser aprovada.