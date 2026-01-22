Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Parlamento Europeu rejeita moção de censura contra von der Leyen em razão de acordo UE-Mercosul

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Em votação realizada nesta quinta-feira, 22, os eurodeputados rejeitaram uma moção de censura contra a Comissão Europeia. A moção, apresentada pelo grupo Patriotas pela Europa, foi rejeitada por 165 votos a favor, 390 contra e 10 abstenções. A medida contestava o acordo comercial UE-Mercosul, aprovado pelos Estados-Membros em 9 de janeiro e assinado em 17 de janeiro no Paraguai. Foi a quarta vez que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, se firmou no cargo após uma moção no Parlamento Europeu nos últimos seis meses.

De acordo com o Regimento Interno do Parlamento, uma moção de censura à Comissão pode ser apresentada ao presidente por um décimo dos membros do Parlamento que a compõem, ou seja, atualmente 72 eurodeputados. A votação deve ser nominal e requer uma maioria de dois terços dos votos expressos, representando a maioria dos membros do Parlamento que a compõem, para ser aprovada.

MERCOSUL

