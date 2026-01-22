Ouro fecha em alta e estende rali, impulsionado por incertezas sobre Groenlândia

O ouro fechou em alta nesta quinta-feira, 22, pela terceira sessão consecutiva e estendeu o rali acima da marca de US$ 4.800,00 por onça-troy, impulsionado pelo ambiente de incertezas em relação à Groenlândia, apesar do presidente norte-americano, Donald Trump, ter retirado a ameaça de novas tarifas contra países europeus por conta da ilha do Ártico. Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para fevereiro encerrou em alta de 1,57%, a US$ 4.913,40 por onça-troy.

Já a prata para março avançou 4,03%, a US$ 96,37 por onça-troy.

No início da manhã, o metal precioso registrou leve queda diante da sinalização de distensão entre os EUA e a Europa, após Trump dizer que as tarifas programadas para entrar em vigor em 1º de fevereiro não seriam aplicadas. A perspectiva geopolítica sobre o Ártico também melhorou, em repercussão ao anúncio de uma estrutura para acordo futuro referente à Groenlândia. No entanto, durante a tarde, o primeiro-ministro da ilha que pertence à Dinamarca, Jens-Frederik Nielsen, mencionou que existem limites inegociáveis para a região e negou ter conhecimento sobre quaisquer detalhes do esboço de acordo alcançado por Trump e pelo secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte. "Não sei o que há de concreto sobre esse acordo com os EUA", disse. Em análise, o Swissquote Bank destaca que a alta do ouro mostra que os investidores estão "céticos" em ralação ao cenário, enquanto o Goldaman Sachs elevou a projeção do ouro até o fim do ano para US$ 5.400,00 por onça-troy, maior do que os US$ 4.900,00 por onça-troy esperados anteriormente. A expectativa é a mesma para o UBS.