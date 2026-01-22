Oscilação do câmbio dentro da banda é livre, diz Milei em Davos
O presidente da Argentina, Javier Milei, afirmou que a oscilação do câmbio dentro da banda estabelecida é livre no país ao esquivar-se em responder a uma pergunta para fixar uma data exata sobre a liberação da flutuação plena do peso argentino.
Em entrevista ao editor-chefe da Bloomberg News, John Micklethwait, em evento paralelo ao Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, Milei afirmou ainda que a transição na Venezuela precisa ser bem-sucedida para não haver retrocessos.
O presidente argentino afirmou que pretende desenvolver o mercado de capitais doméstico, dizendo que uma operação no mercado internacional seria uma das últimas opções.
Em relação a uma pergunta sobre se pretendia estreitar relações com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste ano de eleição no Brasil, Milei disse que não chamaria seu cachorro por esse nome, enquanto afirmou que fará o que for necessário para melhorar o comércio.
Milei disse que pretende manter uma boa relação com a China, criando oportunidades de expansão do comércio ao responder sobre se cederia a pressões do governo dos EUA para que as autoridades argentinas limitem a influência do país asiático sobre a nação sul-americana.