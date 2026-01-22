Oscilação do câmbio dentro da banda é livre, diz Milei em Davos

O presidente da Argentina, Javier Milei, afirmou que a oscilação do câmbio dentro da banda estabelecida é livre no país ao esquivar-se em responder a uma pergunta para fixar uma data exata sobre a liberação da flutuação plena do peso argentino.

Em entrevista ao editor-chefe da Bloomberg News, John Micklethwait, em evento paralelo ao Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, Milei afirmou ainda que a transição na Venezuela precisa ser bem-sucedida para não haver retrocessos.