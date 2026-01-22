Meta da Receita é chegar a R$ 200 bi de arrecadação sem litígio em 2026, diz Barreirinhas

O secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, afirmou nesta quinta-feira, 22, que a meta do órgão é atingir R$ 200 bilhões de arrecadação sem litígio em 2026. "Essa nova Receita Federal que antecipa os problemas dos contribuintes, orienta os contribuintes e evita o litígio", disse o secretário sobre a mudança de postura adotada pelo órgão, em coletiva à imprensa. Barreirinhas afirmou que isso vem sendo implantado desde o início de sua gestão, mas pontuou que, com a aprovação da lei do "devedor contumaz" será possível caminhar para uma Receita sem litígio a partir deste ano.

Segundo o secretário, essa mudança de postura já tem mostrado reflexos na arrecadação. "Uma parcela significativa da arrecadação já vem dessa cobrança amigável", disse Barreirinhas, que detalhou que essa "cobrança amigável" é posterior a uma inadimplência inicial, mas vem antes ou logo no início de um litígio, o interrompendo.