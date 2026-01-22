MBL protesta em frente à sede do Banco Master e defende afastamento de Toffoli do caso

O Movimento Brasil Livre (MBL) realizou nesta quinta-feira, 22, uma manifestação contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli, relator do caso que envolve o Banco Master. O ato ocorreu em frente à sede da instituição financeira, na Avenida Faria Lima, em São Paulo, e teve como foco as decisões recentes do magistrado no inquérito. Procurado via assessoria do STF, o ministro não se manifestou.

Conforme o coordenador nacional do movimento, Renan Santos, responsável pela organização do ato, a mobilização busca chamar atenção para medidas adotadas por Toffoli que, na avaliação do MBL, comprometem a condução do processo. "Dias Toffoli cruzou todas as linhas. Ele precisa deixar o caso. É um absurdo o que está ocorrendo", afirmou.

Durante a manifestação, o prédio do Banco Master foi cercado por tapumes, e a fachada com o nome da instituição apareceu coberta por lonas plásticas. No entorno, manifestantes exibiam cartazes pedindo a prisão de Toffoli e do banqueiro Daniel Vorcaro, controlador da instituição financeira, enquanto os organizadores puxavam gritos de "Fora, Dias Toffoli" e "Vorcaro, cadê a delação?", em referência a um possível acordo de colaboração premiada envolvendo o banqueiro. Também foram exibidas grandes faixas com as frases "Toffoli, vergonha suprema", "Vorcaro na cadeia" e "Fora, Otto Lobo", presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que vem sendo criticado por decisões consideradas favoráveis ao Banco Master. As críticas à atuação do ministro se intensificaram desde que ele assumiu a relatoria do inquérito que envolve Vorcaro, dono do Banco Master, que teve a liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central diante de suspeitas de fraudes financeiras.

Toffoli passou a conduzir o caso após acolher pedido da defesa de Vorcaro para que o inquérito fosse remetido ao STF, sob o argumento de que havia menção ao nome de um parlamentar com foro privilegiado em documentos apreendidos pela Polícia Federal. A decisão foi questionada por juristas, que apontaram ausência de elementos concretos capazes de justificar a competência do Supremo para analisar o processo. Em novembro, o ministro viajou a Lima, no Peru, durante a final da Taça Libertadores, em um jato particular ao lado de um advogado ligado ao caso do Banco Master. Dias depois, decretou sigilo sobre os autos e impediu o acesso da CPI do INSS ao material obtido com a quebra dos sigilos bancário e fiscal no âmbito da investigação. No mês seguinte, em 30 de dezembro, Toffoli determinou a realização de uma acareação entre o CEO do Banco Master, o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton Aquino, antes mesmo da tomada de depoimentos formais.

A iniciativa foi alvo de críticas de especialistas, que avaliaram que a medida não era adequada para a fase inicial do inquérito e que a acareação foi interpretada como um gesto de intimidação ao órgão regulador. Já no início deste ano, o ministro determinou que a custódia das provas apreendidas na segunda fase da Operação Compliance Zero fosse transferida ao STF, com o envio do material "lacrado e acautelado", além de estabelecer que todas as oitivas passassem a ocorrer na Corte, e não na Polícia Federal. Diante da reação negativa, Toffoli recuou parcialmente e autorizou que o Ministério Público Federal tivesse acesso a celulares e outros itens apreendidos por ordem do próprio ministro, além de permitir que a PF realizasse a perícia do material lacrado. Ainda assim, fixou previamente quais peritos poderiam ter acesso às provas.