JPMorgan responde Trump e diz que não encerra contas por razões políticas

O JPMorgan Chase respondeu as acusações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que o banco teria encerrado as contas do republicano por motivos políticos. Trump entrou com uma ação judicial nesta quinta-feira, 22, contra o JPMorgan e seu CEO, Jamie Dimon, no valor de US$ 5 bilhões.

"Embora lamentemos que o presidente Trump tenha nos processado, acreditamos que a ação não tem mérito. Respeitamos o direito do presidente de nos processar e nosso direito de nos defendermos - é para isso que servem os tribunais", disse o banco, em nota.