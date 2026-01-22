JPMorgan responde Trump e diz que não encerra contas por razões políticas
O JPMorgan Chase respondeu as acusações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que o banco teria encerrado as contas do republicano por motivos políticos. Trump entrou com uma ação judicial nesta quinta-feira, 22, contra o JPMorgan e seu CEO, Jamie Dimon, no valor de US$ 5 bilhões.
"Embora lamentemos que o presidente Trump tenha nos processado, acreditamos que a ação não tem mérito. Respeitamos o direito do presidente de nos processar e nosso direito de nos defendermos - é para isso que servem os tribunais", disse o banco, em nota.
O JPMorgan ainda enfatizou que não encerra contas por razões políticas ou religiosas, mas sim porque elas criam risco legal ou regulatório para a empresa.
"Lamentamos ter que fazer isso, mas muitas vezes as regras e expectativas regulatórias nos levam a isso. Temos pedido tanto a esta administração quanto às administrações anteriores para mudar os regulamentos que nos colocam nessa posição, e apoiamos os esforços deste governo para prevenir a instrumentalização do setor bancário", acrescentou a instituição.