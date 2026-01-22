Intel supera em lucro e receita no 4Tri2025, mas decepciona em guidance e ação cai 7% em NY

A Intel teve prejuízo líquido de US$ 591 milhões no quarto trimestre de 2025, maior que o prejuízo de US$ 126 milhões registrado em igual período do ano anterior, de acordo com relatório publicado nesta quinta-feira. Ajustado, o lucro foi de US$ 0,15 por ação entre outubro e dezembro, acima do valor esperado por especialistas da FactSet, de US$ 0,08.

A receita da fabricante de semicondutores caiu 4% na comparação anual do trimestre, a US$ 13,7 bilhões, também superando a previsão da FactSet, de US$ 13,44 bilhões.