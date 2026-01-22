Ibovespa já supera os 3% de alta e leva pontuação a quase 178 mil pontos

O Ibovespa seguia em máximas no período da tarde na sessão desta quinta-feira, 22, superando a marca de 3% de alta como no fechamento da quarta-feira (+3,33%). Há pouco, mostrava avanço de 3,13%, aos 177.188,08 pontos, puxado por ganhos semelhantes nas ações do setor financeiro, o segmento de maior peso no índice, com destaque hoje para nomes como Itaú (PN +3,70%) e Bradesco (ON +3,59%, PN +3,19%).

As ações de commodities, outro carro-chefe da B3 e também do fluxo externo para a Bolsa brasileira, também avançam, com Vale (ON +1,94%) e Petrobras (ON +2,33%, PN +1,79%).