Ibovespa já supera os 3% de alta e leva pontuação a quase 178 mil pontos
O Ibovespa seguia em máximas no período da tarde na sessão desta quinta-feira, 22, superando a marca de 3% de alta como no fechamento da quarta-feira (+3,33%). Há pouco, mostrava avanço de 3,13%, aos 177.188,08 pontos, puxado por ganhos semelhantes nas ações do setor financeiro, o segmento de maior peso no índice, com destaque hoje para nomes como Itaú (PN +3,70%) e Bradesco (ON +3,59%, PN +3,19%).
As ações de commodities, outro carro-chefe da B3 e também do fluxo externo para a Bolsa brasileira, também avançam, com Vale (ON +1,94%) e Petrobras (ON +2,33%, PN +1,79%).
"É uma euforia danada, não para de entrar dinheiro gringo aqui", diz Felipe Sant' Anna, especialista em mercado financeiro do grupo Axia.
Já o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus, brincou com a escalada da Bolsa: "rumo a Dubai."