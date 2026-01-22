Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fitch: Fraqueza da demanda interna da China limitará crescimento a 4,1% em 2026

Os dados econômicos da China apontam para uma forte demanda externa, equilibrada por uma demanda interna contida em 2026, diz a Fitch Ratings, acrescentando que essa tendências deve reduzir o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do país para 4,1%, em comparação com 5,0% em 2025.

"Acreditamos que a demanda interna permanecerá limitada pela confiança do consumidor lenta, pressões deflacionárias e ventos contrários ao investimento que se expandiram além da correção do setor imobiliário e são amplificados pelo excesso de dívida dos governos locais", pontua a agência em relatório.

Assim, os esforços políticos para reacender o investimento e mudar para um maior consumo provavelmente se intensificarão, mas de forma incremental, proporcionando um suporte modesto à atividade econômica.

Embora o crescimento do PIB da China em 2025 tenha excedido a projeção anterior de 4,8% da Fitch, os dados subjacentes destacam o desafio de reviver a demanda interna. Várias medidas modestas foram anunciadas para impulsionar a demanda interna, que foi destacada como a principal prioridade econômica para 2026 na Conferência Central de Trabalho Econômico de dezembro, incluindo uma extensão do programa de troca e subsídios de taxa de juros em empréstimos pessoais.

A agência espera uma postura fiscal amplamente neutra, com um declínio modesto no déficit para 7,9% do PIB em 2026, de 8,4% no ano passado. No entanto, os gastos com infraestrutura do governo local desaceleraram acentuadamente no 4T25, sugerindo um déficit de 2025 menor do que a previsão.

