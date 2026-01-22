Fitch: Fraqueza da demanda interna da China limitará crescimento a 4,1% em 2026

Os dados econômicos da China apontam para uma forte demanda externa, equilibrada por uma demanda interna contida em 2026, diz a Fitch Ratings, acrescentando que essa tendências deve reduzir o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do país para 4,1%, em comparação com 5,0% em 2025. "Acreditamos que a demanda interna permanecerá limitada pela confiança do consumidor lenta, pressões deflacionárias e ventos contrários ao investimento que se expandiram além da correção do setor imobiliário e são amplificados pelo excesso de dívida dos governos locais", pontua a agência em relatório.

Assim, os esforços políticos para reacender o investimento e mudar para um maior consumo provavelmente se intensificarão, mas de forma incremental, proporcionando um suporte modesto à atividade econômica.