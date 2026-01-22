Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +2,2%
Pontos: 175.589,35
Máxima de +3,45% : 177.742 pontos
Mínima estável: 171.817 pontos
Volume: R$ 44 bilhões
Variação em 2026: 8,98%
Variação no mês: 8,98%
Dow Jones: +0,63%
Pontos: 49.384,01
Nasdaq: +0,91%
Pontos: 23.436,02
Ibovespa Futuro: +2,27%
Pontos: 177.545
Máxima (pontos): 179.680
Mínima (pontos): 173.360
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 43,08
Variação: +3,38%
Petrobras PN
Preço: R$ 33,58
Variação: +0,45%
Bradesco PN
Preço: R$ 20,30
Variação: +2,73%
Ambev ON
Preço: R$ 14,59
Variação: +1,96%
Petrobras ON
Preço: R$ 36,28
Variação: +0,69%
Vale PNA
Preço: R$ 82,98
Variação: +0,58%
MBRF SA ON
Preço: R$ 20,0
Variação: +1,83%
Vale ON
Preço: R$ 82,98
Variação: +0,58%
Itausa PN
Preço: R$ 13,19
Variação: +3,7%
Global 40
Cotação: 684,771 centavos de dólar
Variação: -0,72%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,2840
Venda: R$ 5,2845
Variação: -0,68%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,45
Venda: R$ 5,55
Variação: -0,56%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3112
Venda: R$ 5,3118
Variação: -0,47%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,4300
Venda: R$ 5,5210
Variação: -0,47%
- Dólar Futuro (fevereiro)
Cotação: R$ 5,2965
Variação: -0,69%
- Euro
Compra: US$ 1,1754 (às 18h32)
Venda: US$ 1,1755 (às 18h32)
Variação: +0,01%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2050
Venda: R$ 6,2060
Variação: -0,24%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,4000
Venda: R$ 6,4990
Variação: estável
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,87% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.913,40 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +1,57%Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente