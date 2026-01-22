Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fechamento do mercado financeiro

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +2,2%

Pontos: 175.589,35

Máxima de +3,45% : 177.742 pontos

Mínima estável: 171.817 pontos

Volume: R$ 44 bilhões

Variação em 2026: 8,98%

Variação no mês: 8,98%

Dow Jones: +0,63%

Pontos: 49.384,01

Nasdaq: +0,91%

Pontos: 23.436,02

Ibovespa Futuro: +2,27%

Pontos: 177.545

Máxima (pontos): 179.680

Mínima (pontos): 173.360

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 43,08

Variação: +3,38%

Petrobras PN

Preço: R$ 33,58

Variação: +0,45%

Bradesco PN

Preço: R$ 20,30

Variação: +2,73%

Ambev ON

Preço: R$ 14,59

Variação: +1,96%

Petrobras ON

Preço: R$ 36,28

Variação: +0,69%

Vale PNA

Preço: R$ 82,98

Variação: +0,58%

MBRF SA ON

Preço: R$ 20,0

Variação: +1,83%

Vale ON

Preço: R$ 82,98

Variação: +0,58%

Itausa PN

Preço: R$ 13,19

Variação: +3,7%

Global 40

Cotação: 684,771 centavos de dólar

Variação: -0,72%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,2840

Venda: R$ 5,2845

Variação: -0,68%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,45

Venda: R$ 5,55

Variação: -0,56%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3112

Venda: R$ 5,3118

Variação: -0,47%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,4300

Venda: R$ 5,5210

Variação: -0,47%

- Dólar Futuro (fevereiro)

Cotação: R$ 5,2965

Variação: -0,69%

- Euro

Compra: US$ 1,1754 (às 18h32)

Venda: US$ 1,1755 (às 18h32)

Variação: +0,01%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,2050

Venda: R$ 6,2060

Variação: -0,24%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,4000

Venda: R$ 6,4990

Variação: estável

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,87% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.913,40 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +1,57%

