Febraban: Banco Central deve atuar para assegurar resiliência do sistema financeiro

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou na noite desta quarta-feira, 21, uma nota sobre as recentes liquidações de instituições financeiras decretadas pelo Banco Central. A entidade diz não comentar casos específicos, mas manifestou apoio à autarquia. Segundo a Febraban, o Banco Central deve "assegurar a resiliência do sistema financeiro com a adoção de regime de resolução que afaste o risco de contágio e que leve à rigorosa apuração dos fatos e à responsabilização dos agentes de mercado".

A manifestação foi divulgada no mesmo dia da liquidação do Will Bank, braço digital do Banco Master, que foi liquidado em novembro. Na semana passada, o Banco Central liquidou a CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, novo nome da Reag Investimentos, que é suspeita de operações fraudulentas com fundos em parceria com o Master.