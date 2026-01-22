Estoques de petróleo dos EUA sobem 3,6 milhões de barris na semana, afirma DoE

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos subiram 3,6 milhões de barris, a 426,0 milhões de barris na semana encerrada em 16 de janeiro, informou o Departamento de Energia (DoE) nesta quinta-feira, 22. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam uma queda de 500 mil barris.

Os estoques de gasolina avançaram a 6,0 milhões de barris, a 257 milhões de barris, ante expectativa de alta de 1,0 milhão. Já os estoques de destilados subiram 3,3 milhões, a 121,4 milhões de barris, ante projeção de queda de 500 mil barris.