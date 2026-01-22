Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Estoques de petróleo dos EUA sobem 3,6 milhões de barris na semana, afirma DoE

Autor Agência Estado
Os estoques de petróleo nos Estados Unidos subiram 3,6 milhões de barris, a 426,0 milhões de barris na semana encerrada em 16 de janeiro, informou o Departamento de Energia (DoE) nesta quinta-feira, 22. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam uma queda de 500 mil barris.

Os estoques de gasolina avançaram a 6,0 milhões de barris, a 257 milhões de barris, ante expectativa de alta de 1,0 milhão. Já os estoques de destilados subiram 3,3 milhões, a 121,4 milhões de barris, ante projeção de queda de 500 mil barris.

A taxa de utilização da capacidade das refinarias caiu de 95,3% para 93,3%, contrariando expectativa de queda a 94,6%.

Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram alta de 500 mil barris, a 25,1 milhões de barris. A produção média diária de petróleo caiu para 13,732 milhões de barris na semana.

EUA

