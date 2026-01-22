Deutsche Börse fecha acordo para comprar Allfunds por 5,3 bilhões de euros
A Deutsche Börse informou que firmou um acordo vinculante com a Allfunds para a aquisição recomendada da empresa, avaliando o grupo em cerca de 5,3 bilhões de euros. Segundo o comunicado da Deutsche Börse, os acionistas da Allfunds terão direito a receber 8,80 euros por ação, divididos em 6,00 euros em dinheiro, 2,60 euros em ações da Deutsche Börse Group e um dividendo permitido de até 0,20 euro.
De acordo com o comunicado da Deutsche Börse, o conselho de administração da Allfunds "apoia unanimemente a operação" e pretende recomendar que os acionistas votem a favor do negócio. A transação será estruturada por meio de um "acordo de reorganização aprovado pela Justiça no Reino Unido", que exige aprovação de acionistas representando ao menos 75% do valor das ações presentes e votantes.
A Deutsche Börse destacou no comunicado que já recebeu compromissos irrevogáveis de voto favorável relativos a aproximadamente 48,9% do capital social emitido da Allfunds, incluindo participações detidas pela LHC3 Limited e pelo BNP Paribas. Ainda segundo a Deutsche Börse, diretores da Allfunds também se comprometeram a apoiar a operação.
O comunicado afirma que a aquisição representa "uma oportunidade altamente atraente para criar um player global de classe mundial em serviços de fundos", combinando a força de distribuição da Allfunds com as capacidades de custódia e liquidação da Clearstream Fund Services.
A empresa acrescenta que há "potencial significativo de sinergias" ao longo da cadeia de valor de fundos e que vê "potencial de crescimento de receitas de dois dígitos no médio e longo prazo" para o negócio combinado.
Separadamente, a Deutsche Börse reiterou no comunicado que iniciará, em fevereiro de 2026, o programa de recompra de ações já anunciado, com limite de até 500 milhões de euros.