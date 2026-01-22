Deutsche Börse fecha acordo para comprar Allfunds por 5,3 bilhões de euros

A Deutsche Börse informou que firmou um acordo vinculante com a Allfunds para a aquisição recomendada da empresa, avaliando o grupo em cerca de 5,3 bilhões de euros. Segundo o comunicado da Deutsche Börse, os acionistas da Allfunds terão direito a receber 8,80 euros por ação, divididos em 6,00 euros em dinheiro, 2,60 euros em ações da Deutsche Börse Group e um dividendo permitido de até 0,20 euro.

De acordo com o comunicado da Deutsche Börse, o conselho de administração da Allfunds "apoia unanimemente a operação" e pretende recomendar que os acionistas votem a favor do negócio. A transação será estruturada por meio de um "acordo de reorganização aprovado pela Justiça no Reino Unido", que exige aprovação de acionistas representando ao menos 75% do valor das ações presentes e votantes.