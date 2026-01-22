Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Deutsche Börse fecha acordo para comprar Allfunds por 5,3 bilhões de euros

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

A Deutsche Börse informou que firmou um acordo vinculante com a Allfunds para a aquisição recomendada da empresa, avaliando o grupo em cerca de 5,3 bilhões de euros. Segundo o comunicado da Deutsche Börse, os acionistas da Allfunds terão direito a receber 8,80 euros por ação, divididos em 6,00 euros em dinheiro, 2,60 euros em ações da Deutsche Börse Group e um dividendo permitido de até 0,20 euro.

De acordo com o comunicado da Deutsche Börse, o conselho de administração da Allfunds "apoia unanimemente a operação" e pretende recomendar que os acionistas votem a favor do negócio. A transação será estruturada por meio de um "acordo de reorganização aprovado pela Justiça no Reino Unido", que exige aprovação de acionistas representando ao menos 75% do valor das ações presentes e votantes.

A Deutsche Börse destacou no comunicado que já recebeu compromissos irrevogáveis de voto favorável relativos a aproximadamente 48,9% do capital social emitido da Allfunds, incluindo participações detidas pela LHC3 Limited e pelo BNP Paribas. Ainda segundo a Deutsche Börse, diretores da Allfunds também se comprometeram a apoiar a operação.

O comunicado afirma que a aquisição representa "uma oportunidade altamente atraente para criar um player global de classe mundial em serviços de fundos", combinando a força de distribuição da Allfunds com as capacidades de custódia e liquidação da Clearstream Fund Services.

A empresa acrescenta que há "potencial significativo de sinergias" ao longo da cadeia de valor de fundos e que vê "potencial de crescimento de receitas de dois dígitos no médio e longo prazo" para o negócio combinado.

Separadamente, a Deutsche Börse reiterou no comunicado que iniciará, em fevereiro de 2026, o programa de recompra de ações já anunciado, com limite de até 500 milhões de euros.

