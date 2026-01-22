CMN amplia transparência do FGC com relatório da exposição de associadas ao fundo

O Conselho Monetário Nacional (CMN) realizou uma série de mudanças nas regras do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), com o objetivo de ampliar a transparência das garantias da instituição. A partir de agora, vai passar a ser divulgado um relatório consolidado sobre os instrumentos financeiros garantidos pelo fundo, discriminado por cada instituição associada.

Segundo pessoas a par do assunto, a decisão foi tomada por causa da avaliação de que o aumento da transparência é positivo e importante para a gestão de riscos. Por meio de nota, o fundo afirmou que o conjunto das alterações permite "tornar o processo de pagamento de garantias mais rápido, previsível e alinhado às melhores práticas internacionais".