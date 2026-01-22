Bolsas de NY sobem pela 2ª sessão seguida,com apetite por risco ante notícias sobre Groenlândia

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quinta-feira, 22, estendendo ganhos da sessão anterior ainda sob alívio com a redução das tensões entre Estados Unidos e aliados europeus. As perspectivas de um acordo anunciado pelo presidente Donald Trump para a questão da Groenlândia alimentou um apetite por risco nos mercados acionários, em dia marcado ainda por balanços e dados de inflação, atividade e emprego nos EUA. O Dow Jones subiu 0,63%, aos 49.384,01 pontos, enquanto o S&P 500 encerrou com alta de 0,55% aos 6.913,36 pontos e o Nasdaq teve elevação 0,91%, aos 23.436,02 pontos.

Trump afirmou que a estrutura para o acordo da Groenlândia está "sendo trabalhada" e que "será incrível para os EUA". Contudo, o primeiro-ministro da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen, negou ter detalhes sobre o esboço e afirmou que existem limites inegociáveis para a ilha autônoma, incluindo sua soberania. "São linhas vermelhas que não queremos ultrapassar", disse. Já o Parlamento Europeu disse que continuará avaliando se aprovará o acordo comercial com os EUA após a suspensão de tarifas.