Bolsas da Ásia fecham em alta com alívio geopolítico e semicondutores em destaque

São Paulo, 22/01/2026 - As bolsas da Ásia fecharam em alta após a melhora do apetite ao risco com discurso do presidente dos EUA, Donald Trump. O republicano anunciou ontem uma "estrutura" para um acordo sobre a Groenlândia, descartando uso da força e suspendendo tarifas que seriam impostas aos países europeus. O Nikkei disparou com sinais de estabilização no mercado de títulos da dívida e antes da reunião do Banco Central do Japão (BoJ). Ações relacionadas a semicondutores foram destaque de alta na região.

O índice japonês Nikkei subiu 1,73%, aos 53.688,89 pontos. Os rendimentos dos títulos do governo japonês de longo prazo prolongaram recuo após salto no início da semana. O Banco Central do Japão deve manter a taxa básica de juros inalterada, transferindo as atenções para os comentários do presidente do BC, Kazuo Ueda.

Entre os papéis de empresas de semicondutores na Ásia, os do SoftBank Group subiram 12%, seu maior aumento desde abril de 2025, a Kioxia Holdings saltou 8,6% e a Disco Corp. disparou 17%. A Samsung Electronics ganhou 1,9% e a SK Hynix adicionou 2,0%.

A Tokyo Electric Power (Tepco) caiu 3,5% em Tóquio. A empresa anunciou na quinta-feira que desligará um reator da usina nuclear de Kashiwazaki-Kariwa após um alarme ter sido acionado durante as operações de retirada das barras de controle. Esse era o primeiro reator reinicializado na quarta-feira pela Tepco desde o desastre nuclear de Fukushima.

O índice chinês Xangai Composto fechou com leve alta de 0,1%, aos a 4.122,58 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 0,7%, a 2.713,51 pontos.