Beazley rejeita proposta de compra da Zurich por subestimar valor da empresa e perspectivas

O conselho de administração da Beazley rejeitou por unanimidade, nesta quinta-feira, 22, a proposta em dinheiro de 1.280 pence por ação da Zurich Insurance, citando que a oferta subestima materialmente o valor da Beazley e suas perspectivas de longo prazo como empresa independente. "O conselho de administração está totalmente focado em maximizar o valor para os acionistas, ouviu atentamente o feedback recebido dos mesmos e está aberto a todas as opções para gerar valor", diz comunicado da empresa.

Em junho do ano passado, o conselho recebeu três propostas da Zurich e interagiu com a empresa de forma adequada, inclusive fornecendo-lhe algumas informações limitadas de due diligence, em um esforço de boa-fé para chegar a um entendimento comum sobre o valor das propostas, observa o texto.