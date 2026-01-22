Beazley rejeita proposta de compra da Zurich por subestimar valor da empresa e perspectivas
O conselho de administração da Beazley rejeitou por unanimidade, nesta quinta-feira, 22, a proposta em dinheiro de 1.280 pence por ação da Zurich Insurance, citando que a oferta subestima materialmente o valor da Beazley e suas perspectivas de longo prazo como empresa independente.
"O conselho de administração está totalmente focado em maximizar o valor para os acionistas, ouviu atentamente o feedback recebido dos mesmos e está aberto a todas as opções para gerar valor", diz comunicado da empresa.
Em junho do ano passado, o conselho recebeu três propostas da Zurich e interagiu com a empresa de forma adequada, inclusive fornecendo-lhe algumas informações limitadas de due diligence, em um esforço de boa-fé para chegar a um entendimento comum sobre o valor das propostas, observa o texto.
Para o conselho, os termos da última proposta da Zurich são inferiores à última proposta apresentada pela Zurich no final de junho do ano passado e rejeitada pela Beazley, que avaliava a empresa em 1.315 pence por ação, com um valor patrimonial implícito de 8,4 bilhões de euros, equivalente a aproximadamente 2,4 vezes o valor contábil tangível em 31 de dezembro de 2024.
O conselho de administração está muito confiante nas perspectivas da Beazley como empresa de capital aberto, pontua o comunicado.
Em Londres, a ação da Beazley subia 0,5% perto das 7h34 (de Brasília), após reação volátil à decisão. Na Suíça, a Zurich Insurance avançava 0,8%.