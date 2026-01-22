Ata do BCE aponta resiliência da economia do euro e expectativas de inflação perto de 2%

De acordo com a ata do BCE, divulgada nesta quinta-feira, a maioria das medidas de expectativas de inflação de longo prazo "manteve-se em torno de 2%", o que, na avaliação do Conselho do BCE, sustenta a estabilização da inflação próxima da meta.

A ata da última reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), realizada em dezembro, mostra que a economia da zona do euro "demonstrou resiliência", sustentada sobretudo por um mercado de trabalho ainda robusto e por uma atividade global que seguiu firme, apesar do ambiente geopolítico incerto. Segundo o documento, a economia continuou a beneficiar de "um mercado de trabalho resiliente", com desemprego próximo das mínimas históricas e expansão do emprego.

A Pesquisa de Analistas Monetários indicou um perfil de inflação de médio prazo semelhante ao das projeções técnicas de dezembro, enquanto os indicadores de compensação inflacionária baseados no mercado ficaram "ligeiramente abaixo" dessas projeções ao longo do horizonte, mas próximos de 2% nos prazos mais longos.

No ambiente externo, a ata registra que o euro havia se valorizado de forma significativa frente ao dólar americano no primeiro semestre do ano, mas que esse movimento se estabilizou desde julho. Desde a reunião de outubro do Conselho, a moeda única "tem-se mantido relativamente estável face ao dólar americano", tanto em termos bilaterais quanto nominais efetivos.

A ata do BCE também destaca que a atividade econômica global "manteve-se resiliente". As projeções de dezembro revisaram para cima as perspectivas de crescimento das importações globais e da demanda externa, impulsionadas por surpresas positivas nos dados. Ainda assim, os dirigentes alertaram que os indicadores mais recentes apontam para uma leve contração no crescimento das importações no terceiro trimestre e que o crescimento global segue moderado em relação à média pré-pandemia.

Apesar do cenário mais favorável, o documento ressalta que os riscos permanecem elevados. Os membros do Conselho avaliaram que as perspectivas continuam exigindo "uma abordagem da política monetária dependente de dados", sem qualquer compromisso prévio com uma trajetória específica para as taxas de juros. A ata também observa que os riscos geopolíticos seguem altos e que as perspectivas para a inflação permanecem "mais incertas do que o habitual", com possibilidade de choques relevantes tanto para cima quanto para baixo.