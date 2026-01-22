Arrecadação com IOF em dezembro soma R$ 8,669 bi, alta real de 26,72% ante dezembro de 2024
A arrecadação do governo federal com o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) somou R$ 8,669 bilhões em dezembro, um crescimento real de 26,72% na comparação com o mesmo mês de 2024, informou a Receita Federal nesta quinta-feira, 22. O aumento decorre da elevação das alíquotas do tributo pelo governo.
"A arrecadação do período pode ser justificada, principalmente, pelas operações relativas à saída de moeda estrangeira, pelas operações de crédito destinadas a pessoas jurídicas e referentes a títulos e valores mobiliários decorrentes de alterações na legislação", diz a Receita, no relatório de divulgação.
Ainda em maio de 2025, o governo editou dois decretos elevando as alíquotas do IOF. O Congresso Nacional derrubou as altas, mas a ação do governo foi parcialmente mantida por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).
O Executivo editou uma Medida Provisória (MP) para compensar o recuo parcial no aumento do tributo, mas o texto foi derrubado pelo Congresso no dia 8 de outubro. O governo calculava arrecadar R$ 20,9 bilhões com o texto, e obter uma economia de gastos de R$ 10,7 bilhões - no total de R$ 31,6 bilhões.
No acumulado de 2025, foram arrecadados com o IOF R$ 86,477 bilhões, uma alta real de 20,54% em relação a 2024.