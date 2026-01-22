Arrecadação com IOF em dezembro soma R$ 8,669 bi, alta real de 26,72% ante dezembro de 2024

A arrecadação do governo federal com o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) somou R$ 8,669 bilhões em dezembro, um crescimento real de 26,72% na comparação com o mesmo mês de 2024, informou a Receita Federal nesta quinta-feira, 22. O aumento decorre da elevação das alíquotas do tributo pelo governo.

"A arrecadação do período pode ser justificada, principalmente, pelas operações relativas à saída de moeda estrangeira, pelas operações de crédito destinadas a pessoas jurídicas e referentes a títulos e valores mobiliários decorrentes de alterações na legislação", diz a Receita, no relatório de divulgação.