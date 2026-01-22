Alcoa supera previsões de lucro e receita no 4º trimestre de 2025; ação sobe 2% em NY

A Alcoa obteve um lucro líquido de US$ 226 milhões no quarto trimestre de 2025, acima dos US$ 60 milhões registrados no mesmo período do ano anterior, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 22. Já o lucro ajustado por ação ficou em US$ 1,26 no trimestre, acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,90.

A receita da companhia somou US$ 3,45 bilhões, também acima da expectativa de analistas da FactSet, de US$ 3,34 bilhões. O valor, contudo, ficou abaixo do mesmo trimestre do ano anterior, quando a Alcoa registrou US$ 11,895 bilhões em receita.