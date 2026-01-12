Nos EUA, senador diz que se oporá a qualquer nome para Fed até resolução de questão legal
O senador republicano Thom Tillis afirmou, em publicação no X, que não há mais dúvidas de que assessores do governo Trump estariam atuando para acabar com a independência do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Segundo ele, o episódio agora coloca em xeque também a autonomia e a credibilidade do Departamento de Justiça (DoJ).
"Se ainda houvesse alguma dúvida sobre se assessores dentro do governo Trump estão ativamente pressionando para acabar com a independência do Fed, agora não deveria haver nenhuma", escreveu Tillis no registro. Em seguida, acrescentou: "Agora são a independência e a credibilidade do DoJ que estão em questão".
Ainda na mesma publicação, o senador afirmou que se oporá a futuras indicações para o banco central enquanto o caso não for totalmente esclarecido. "Vou me opor à confirmação de qualquer indicado para o Fed - inclusive para a próxima vaga de presidente do Fed - até que essa questão legal seja totalmente resolvida", disse Tillis.
A manifestação ocorre após a divulgação de que o Fed recebeu intimação de um grande júri enviada pelo DoJ, que podem resultar em uma acusação criminal.
As intimações estariam relacionadas ao depoimento prestado no verão do Hemisfério Norte passado pelo presidente do Fed, Jerome Powell, sobre o projeto de renovação de um prédio da autoridade monetária.