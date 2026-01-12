Nos EUA, senador diz que se oporá a qualquer nome para Fed até resolução de questão legal

O senador republicano Thom Tillis afirmou, em publicação no X, que não há mais dúvidas de que assessores do governo Trump estariam atuando para acabar com a independência do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Segundo ele, o episódio agora coloca em xeque também a autonomia e a credibilidade do Departamento de Justiça (DoJ).

"Se ainda houvesse alguma dúvida sobre se assessores dentro do governo Trump estão ativamente pressionando para acabar com a independência do Fed, agora não deveria haver nenhuma", escreveu Tillis no registro. Em seguida, acrescentou: "Agora são a independência e a credibilidade do DoJ que estão em questão".