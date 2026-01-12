Hassett diz que não conversou com Powell sobre possibilidade de líder do Fed ser diretor

O diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, Kevin Hassett, afirmou, em comentários para repórteres, que ainda não conversou com o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, sobre a possibilidade de ele permanecer no BC como diretor, quando deixar a presidência em maio deste ano. No domingo, o chefe do Fed foi informado de uma investigação do Departamento de Justiça (DoJ, na sigla em inglês) pelas reformas dos prédios da instituição, além de uma suposta mentira em depoimento.

Hassett, que é considerado um dos favoritos para assumir a presidência do Fed, reafirmou que ainda está interessado no cargo, ao mencionar que "ficaria feliz" em defender uma maior transparência no BC. Cenário econômico Também neste segunda-feira, em entrevista para a CNBC, o diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos defendeu que a economia norte-americana está em expansão por conta das políticas do governo do presidente dos EUA, Donald Trump, e não em razão do Federal Reserve. "O que eu gostaria de ver no Fed é mais 'introspecção'. Deixamos a inflação fora de controle, é importante ter um plano", criticou Hassett.