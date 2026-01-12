CVM passa a ter mais 2 superintendências, 4 gerências e 35 novos cargos e funções em comissão

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou nesta segunda-feira, 12, no Diário Oficial da União, resolução com mudanças organizacionais na autarquia, incluindo a criação de duas novas superintendências, seis gerências e 35 cargos e funções em comissão. As mudanças estavam previstas em decreto presidencial 12.787, de 22 de dezembro de 2025, destacou a reguladora. Na época, o decreto foi visto como um "reforço" após a reguladora incorporar 51 novos servidores selecionados em concurso. O número é considerado insuficiente para que a CVM consiga acompanhar o crescimento do mercado de capitais brasileiro.

A decisão foi tomada em reunião extraordinária na quinta-feira, 8. O novo desenho é estabelecido pela Resolução CVM 239, atualizando a Resolução CVM 24, que dispõe sobre o regimento interno da autarquia. A medida passa a valer nesta segunda-feira. De acordo com o DOU, a CVM passa a contar com uma Superintendência de Desenvolvimento de Inteligência (SDI), com as gerências de Engenharia de Dados Analíticos; de Desenvolvimento de Inteligência; de Gestão da Informação; e de Governança e Proteção de Dados. A SDI ficará sob o guarda-chuva da Superintendência Seccional de Desenvolvimento e Modernização Institucional (SDE). Também foi criada a Superintendência de Supervisão de Mercado, Derivativos e Riscos Sistêmicos (SMD), com as gerências de Acompanhamento de Mercado (GMA) e de Riscos Sistêmicos e Macroprudenciais (Geris). Além disso, foram criadas a Corregedoria (COR) e a Ouvidoria (OUV).

Diferente do que se chegou a cogitar, a SDI não ficou diretamente ligada à presidência. A ideia foi mal vista pelo corpo técnico, disse um servidor, pois poderia haver pressão política sobre a área. Para os críticos, essa estrutura dará mais poder ao futuro presidente da CVM, o advogado Otto Lobo, pois caberá a ele fazer as nomeações para os novos cargos. Indicado na quarta-feira, 7, Lobo ainda precisa passar por sabatina no Senado e ter seu nome aprovado pela Casa, o que só deve ocorrer depois que acabar o recesso parlamentar, em fevereiro. Enquanto isso, a presidência interina da CVM está a cargo do diretor João Accioly, o mais antigo entre os que têm mandato.

O debate sobre a reforma organizacional aconteceu em reunião extraordinária convocada pelo presidente interino, João Accioly, e foi cercado de rumores. Um dos tópicos que chamou a atenção foi o timing: a reunião foi convocada no dia seguinte à indicação de Lobo à presidência da autarquia. Accioly descarta qualquer relação entre os acontecimentos e reforça que era preciso votar a pauta, pois o decreto entra em vigor nesta segunda-feira. "O momento da reunião nada teve a ver com a nomeação do presidente e do diretor, mas com o início da vigência do decreto no dia 12. Ele foi editado numa época do ano em que muitos funcionários estão em férias ou recesso e isso resultou em menos tempo hábil para trabalhar na sua implementação", afirmou Accioly. Situação inusitada

O dia foi movimentado, também, por uma situação inusitada: superintendentes que tinham sido convidados - e que normalmente participam de encontros deste tipo - foram "desconvidados" na última hora. Uma fonte próxima ao Colegiado diz que a instrução para que a reunião fosse restrita foi dada sem o conhecimento de que já havia um convite amplo. A situação gerou desconfiança entre os servidores, que também temem "indicações políticas" para as novas instâncias e ainda debatem a indicação de Lobo. O advogado chegou à CVM em 2022 como diretor e, em meados de 2025, tornou-se presidente interino devido à renúncia de João Pedro Nascimento. Seu mandato se encerrou no fim de 2025, mas foi apontado pelo presidente Lula na última quarta-feira. Nos bastidores, circula a informação de que Lobo teria a preferência de senadores do Centrão, do empresário Joesley Batista e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). O senador, porém, nega ter feito a indicação.