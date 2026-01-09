Giorgia Meloni afirma que nunca teve 'objeções ideológicas' a acordo Mercosul-UE

A presidente do Conselho de Ministros da Itália, a premiê Giorgia Meloni, afirmou nesta sexta-feira, 9, que nunca teve "objeções ideológicas ao acordo com o Mercosul". Em conferência de imprensa, a líder apontou que "sempre dissemos que seremos a favor dele quando houver garantias suficientes para os nossos agricultores".

"O potencial do acordo é bom, mas não à custa da excelência dos nossos produtos", por isso "conciliamos diferentes interesses: os dos agricultores e os do setor industrial. Acredito que o equilíbrio é sustentável e espero que o acordo só possa trazer benefícios", explicou a primeira-ministra.