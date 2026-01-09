Acordo Mercosul-UE traz vantagem competitiva enorme, diz Câmara de Comércio francesa

O chefe do escritório da Câmara de Comércio França-Brasil (CCIFB) em São Paulo, Thierry Besse, diz que a economia francesa será beneficiada pelo acordo entre Mercosul e União Europeia, cuja assinatura recebeu nesta sexta-feira sinal verde pelo lado europeu. Segundo Besse, a rejeição, que levou ao voto contra o acordo pelo governo francês, veio exclusivamente de uma parte do setor agrícola do país. "Nós não vemos rejeição de líderes empresariais de outras atividades", comenta. Ele observa que o acordo com Mercosul interessa aos franceses por abrir as portas de um dos mercados mais fechados do mundo. "O Brasil tem uma tradição de protecionismo que vem de longe. Conseguir esse acordo é, para a Europa, um feito extraordinário. Acessar um mercado imenso, como o mercado brasileiro e também o argentino, é uma vantagem competitiva enorme em relação aos principais competidores internacionais, que são a China, os Estados Unidos e, cada vez mais, a Índia. A economia francesa será, sim, beneficiada", acrescenta Besse.

Ainda que seja um dos principais destinos dos investimentos franceses, o Brasil é apenas o trigésimo parceiro comercial da França, nota o representante da câmara francesa. Existe, assim, uma grande diferença entre o comércio bilateral, considerado tímido, e a presença econômica no Brasil, que é muito forte. Com faturamento de R$ 400 bilhões, as 1,3 mil filiais de grupos franceses instalados no Brasil empregam 560 mil pessoas, o que, conforme dados da câmara comercial, faz da França o maior empregador estrangeiro no Brasil. "O fluxo comercial está muito aquém do investimento francês aqui no País. Então, nós, que somos entusiastas dessa relação econômica entre França e Brasil, enxergamos esse acordo de uma forma muito positiva." A Câmara de Comércio França-Brasil é uma entidade privada, que abriga multinacionais francesas com negócios ou interesses no Brasil. Segundo Besse, há uma expectativa de que o acordo com o Mercosul traga um impulso às exportações para o mercado sul-americano de produtos tradicionais da França, como vinhos, champanhes e laticínios, mas também de manufaturados. Os franceses também têm interesse nas diversas áreas de geração e distribuição de energia renovável.