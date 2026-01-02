China: unidade de chips de IA da Baidu planeja listagem em Hong Kong

A unidade de chips de IA da Baidu, a Kunlunxin, apresentou confidencialmente um pedido de listagem na Bolsa de Hong Kong, tornando-se a mais recente empresa chinesa a capitalizar o frenesi em torno da inteligência artificial.

Em comunicado enviado à bolsa nesta sexta-feira, 2, a gigante de buscas com sede em Pequim informou que o pedido foi protocolado em 1º de janeiro, sem divulgar o tamanho pretendido da oferta.