PLD médio fica em R$ 150,38 por MWh no Sudeste/Centro-Oeste e Sul, diz CCEE

O Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) médio desta quinta-feira ficou em R$ 150,38 por megawatt-hora (MWh) no Sudeste/Centro-Oeste e Sul e em R$ 150,39 por MWh no Nordeste e Norte. Os dados são da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

A máxima do dia será alcançada às 20h em todos os submercados, e será de R$ 197,18 por MWh no Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte. No Sul o maior valor é de R$ 197,17 por MWh.