Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mega da Virada tem sorteio adiado para hoje as 10h após movimento inédito nos canais de aposta

Mega da Virada tem sorteio adiado para hoje as 10h após movimento inédito nos canais de aposta

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O sorteio da Mega da Virada foi adiado para esta quinta-feira, às 10h, após fluxo extraordinário nos canais de aposta. O anúncio foi feito pela Caixa com quase uma hora e meia de atraso em relação ao horário inicial do sorteio, que aconteceria nesta quarta, 31, às 22h.

O prêmio foi atualizado para R$ 1,09 bilhão, um valor recorde que, segundo o banco, levou a um movimento inédito nos canais de aposta. Foram 120 mil transações por segundo no canal digital e 4.745 transações por segundo nas unidades lotéricas.

A transmissão dos sorteios ocorrerá ao vivo pelas redes sociais da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar