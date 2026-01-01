Mega da Virada tem sorteio adiado para hoje as 10h após movimento inédito nos canais de aposta
O sorteio da Mega da Virada foi adiado para esta quinta-feira, às 10h, após fluxo extraordinário nos canais de aposta. O anúncio foi feito pela Caixa com quase uma hora e meia de atraso em relação ao horário inicial do sorteio, que aconteceria nesta quarta, 31, às 22h.
O prêmio foi atualizado para R$ 1,09 bilhão, um valor recorde que, segundo o banco, levou a um movimento inédito nos canais de aposta. Foram 120 mil transações por segundo no canal digital e 4.745 transações por segundo nas unidades lotéricas.
A transmissão dos sorteios ocorrerá ao vivo pelas redes sociais da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.